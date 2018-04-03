Политика Я не оставлю своих людей в беде: Саакашвили анонсировал громкое возвращение

2018-04-03 20:30 385

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили анонсировал свое возвращение на родину для борьбы с нынешней властью

Об этом говорится в его видеообращении к грузинскому народу, распространенном партией «Единое национальное движение».

«Я приеду в Грузию и осуществлю все программы с моей командой. Я не оставлю свой народ в беде», — пообещал Саакашвили.

«Сегодня экономическое положение в Грузии катастрофическое. Причина — в разгуле мафии, возглавляемой Иванишвили (миллиардер, бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили)», — отметил Саакашвили.

Он пообещал побороть правящую «мафию» и вернуть «экономическую мощь» каждому грузину.

«Я говорю этой мафии, что мы упраздним это правление, мы вернем экономическую мощь каждому грузину и настоящему грузинскому бизнесу», — отметил бывший президент.

Политик отметил, что Грузия сейчас находится в реальной опасности, и исправить ситуацию можно только, если обратить вспять экономику, повысить уровень жизни, увеличить заработную плату и повысить экономические возможности.

«Теперь они возбуждают против меня уголовные дела, только для того, чтобы я не приехал в Грузию. Я приеду и буду выполнять все эти программы вместе с моей командой. Я не оставлю своих людей в беде. Я не отдам их в руки мафии. Это должно закончиться. Грузия должна быть освобождена и выдохнуть», — подытожил Саакашвили.

Напомним, в 2017 году Михеила Саакашвили лишили гражданства Украины. Как причину назвали недостоверные данные в анкете для получения гражданства.

12 февраля его выдворили в Польшу по процедуре реадмиссии и запретили въезд в Украину на три года — до 13 февраля 2021 года.

Как сообщалось ранее, 31 марта Саакашвили в эфире одного из телеканалов заявил, что политическая сила «Руху новых сил» будет выдвигать своего кандидата в президенты Украины: «У нас была дискуссия о планах на ближайший месяц. Мы будем работать над разработкой экономической программы. Следующая власть должна четко сказать, что в 2019 году зарплата вырастет до 250 евро, в 2023 она составит 700 евро».

Политик также сообщил, что его команда будет работать над формированием «черного» списка украинских коррупционеров.