Политика Я не оставлю своих людей в беде: Саакашвили анонсировал громкое возвращение

2018-04-03 20:30 385

 

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили анонсировал свое возвращение на родину для борьбы с нынешней властью

Об этом говорится в его видеообращении к грузинскому народу, распространенном партией «Единое национальное движение».

«Я приеду в Грузию и осуществлю все программы с моей командой. Я не оставлю свой народ в беде», — пообещал Саакашвили.

«Сегодня экономическое положение в Грузии катастрофическое. Причина — в разгуле мафии, возглавляемой Иванишвили (миллиардер, бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили)», — отметил Саакашвили.

Он пообещал побороть правящую «мафию» и вернуть «экономическую мощь» каждому грузину.

«Я говорю этой мафии, что мы упраздним это правление, мы вернем экономическую мощь каждому грузину и настоящему грузинскому бизнесу», — отметил бывший президент.

Политик отметил, что Грузия сейчас находится в реальной опасности, и исправить ситуацию можно только, если обратить вспять экономику, повысить уровень жизни, увеличить заработную плату и повысить экономические возможности.

«Теперь они возбуждают против меня уголовные дела, только для того, чтобы я не приехал в Грузию. Я приеду и буду выполнять все эти программы вместе с моей командой. Я не оставлю своих людей в беде. Я не отдам их в руки мафии. Это должно закончиться. Грузия должна быть освобождена и выдохнуть», — подытожил Саакашвили.

Напомним, в 2017 году Михеила Саакашвили лишили гражданства Украины. Как причину назвали недостоверные данные в анкете для получения гражданства.

12 февраля его выдворили в Польшу по процедуре реадмиссии и запретили въезд в Украину на три года — до 13 февраля 2021 года.

Как сообщалось ранее, 31 марта Саакашвили в эфире одного из телеканалов заявил, что политическая сила «Руху новых сил» будет выдвигать своего кандидата в президенты Украины: «У нас была дискуссия о планах на ближайший месяц. Мы будем работать над разработкой экономической программы. Следующая власть должна четко сказать, что в 2019 году зарплата вырастет до 250 евро, в 2023 она составит 700 евро».

Политик также сообщил, что его команда будет работать над формированием «черного» списка украинских коррупционеров.

Еще по теме

Знаменитый Печерский суд Киева продлил арест Севериона Дангадзе до конца лета

2018-03-30 08:41 1686

Порошенко: Разоблачения Саакашвили и Савченко достойны войти в историю

2018-03-25 14:30 4439

У Саакашвили прокомментировали арест в метро Киева мужчины с рюкзаком взрывчатки

2018-03-23 11:12 2090

Саакашвили подал жалобу на Порошенко в Европейский суд по правам человека

2018-03-16 13:14 2613

Еще новости в разделе "Политика"

Я не оставлю своих людей в беде: Саакашвили анонсировал громкое возвращение

2018-04-03 20:30 385

Грицак рассказал про попытки России «федерализировать» Украину

2018-04-03 19:30 574

От Савченко ушел адвокат Виктор Чевгуз

2018-04-03 17:00 781

ГПУ выполнила условие Холодницкого для показаний

2018-04-03 16:30 664
Все статьи раздела "Политика"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Я не оставлю своих людей в беде: Саакашвили анонсировал громкое возвращение 2018-04-03 20:30 385
Грицак рассказал про попытки России «федерализировать» Украину 2018-04-03 19:30 574
От Савченко ушел адвокат Виктор Чевгуз 2018-04-03 17:00 781
ГПУ выполнила условие Холодницкого для показаний 2018-04-03 16:30 664

Лента

21:30 Перед отравлением Скрипаль оформил на дочь «тайный счет» — СМИ
21:00 В Украине хотят запретить парковки во дворе жилых домов: названа причина
20:30 Я не оставлю своих людей в беде: Саакашвили анонсировал громкое возвращение
20:00 Луческу может вернуться в "Шахтер"
19:30 Грицак рассказал про попытки России «федерализировать» Украину
19:00 В правительстве сказали, когда ждать повышения пенсионного возраста
18:30 Профильный комитет в Раде высказался за отставку Супрун
18:00 В "Новой почте" предупредили о новом виде мошенничества
17:30 Опубликовано видео начала пожара изнутри "Зимней вишни"
17:00 От Савченко ушел адвокат Виктор Чевгуз