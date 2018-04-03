Спорт Стали известны соперники и даты проведения следующих матчей сборной Украины по футболу

2018-04-03 22:00 533

Определились соперники сборной Украины по ближайшим товарищеским матчам.

Украинская национальная команда 30 мая сыграет со сборной Марокко, а 2 июня встретится со сборной Албании. Оба матча пройдут в Швейцарии.

Сбор украинской сборной начнется 23 мая в Харькове.

Стоит отметить, что в конце марта Украина в товарищеских матчах обыграла Японию (2:1) и сыграла вничью с Саудовской Аравией (1:1).

Напомним, что ближайшим официальным турниром, в котором примет участие сборная Украины станет Лига Наций.

Сборная Украины будет выступать во втором дивизионе, в одной группе со сборными Чехии и Словакии.