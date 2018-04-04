Мир фото Названа причина перестрелки в штаб-квартире YouTube, в которой пострадали минимум пятеро человек

2018-04-04 08:39 645

В штаб-квартире YouTube в Калифорнии произошла стрельба. Правоохранители призвали местных жителей избегать Черри-Авеню, где располагается офис компании.

О перестрелке в офисе компании также рассказали ее сотрудники.

"Активная стрельба в штаб-квартире YouTube. Я с моего рабочего стола слышал выстрелы и видел, как бегут люди. Забаррикадировался с комнате с коллегами", − написал в подтвержденном аккаунте Twitter сотрудник компании Вадим Лаврусик.

Позже он сообщил, что в здание вошли полицейские и вывели его на улицу.

По информации ABC News, в результате инцидента госпитализировали пять человек. Стрельбу, по данным телеканала, устроила белая женщина в темной одежде с платком на голове. Предполагается, что она застрелилась.

По словам очевидцев, на месте происшествия находится подразделение спецназа, в здание вошел переговорщик. Над офисом компании кружат несколько вертолетов.

Также в сети появилось видео, на котором люди вереницей выходят из здания с поднятыми руками, а за ними наблюдает полиция. Отметим, в штаб-квартире видеохостинга работают более 1600 человек.

Стрельба в штаб-квартире YouTube в Калифорнии, по предварительным данным, произошла в результате бытовой ссоры и не связана с терроризмом. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что один из раненых, который находится в критическом состоянии, является бойфрендом женщины, устроившей стрельбу.