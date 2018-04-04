Сегодня, 4 апреля, на территории всей Украины ожидается переменная облачность, термометры покажут до +20°C.
Как говорится в свежем прогнозе погоды Гидрометеоцентра страны, в западных областях ожидается температура от +16°C до +20 градусов выше нуля, без осадков.
На юге - переменная облачность, температура составит от +15°C до +17°C.
На востоке будет прохладнее — от +13°C до +15°C. В северной части также без осадков, температура от +15°C до +17°C .
В Киеве днем температура поднимется до +17°C. Ночью будет немного прохладнее, столбики термометров опустятся до +2°C...+4°C.