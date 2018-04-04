Украина Умер освобожденный из российского плена политзаключенный Юрий Солошенко

2018-04-04 10:14 477

Сегодня, 4 апреля, в возрасте 75 лет скончался освобожденный из российского плена политзаключенный Юрий Солошенко. Об этом на своей странице в Facebook написал Геннадий Афанасьев.

"Только что умер Юрий Данилович Солошенко. Наш Герой. Мой дедушка. Политзаключенный, попавший в русский плен в свои семьдесят четыре года. Он прошел его полностью. Достойно", - написал Афанасьев.

Напомним, Геннадий Афанасьев и Юрий Солошенко вернулись в Украину из российского заключения 14 июня 2016 года. Их обменяли на организаторов и активных участников так называемого "Народного совета Бессарабии" Елену Глищинскую и Виталия Диденко.

Экс-директора полтавского оборонного завода "Знамя" Солошенко задержали 5 августа 2014 года в Москве, куда он приехал по приглашению российского коллеги. Во время задержания у Солошенко изъяли 6 тыс. долларов, которые, по мнению российских следователей, должны были быть потрачены на приобретение секретных изделий. Украинского пенсионера обвиняли в том, что он завербован "фашистским режимом" и намеревался вывозить с российского завода секретное оборудование. 14 октября 2015 года Мосгорсуд приговорил Солошенко к шести годам колонии строгого режима за шпионаж против РФ.