Украина Умер освобожденный из российского плена политзаключенный Юрий Солошенко

2018-04-04 10:14 477

Сегодня, 4 апреля, в возрасте 75 лет скончался освобожденный из российского плена политзаключенный Юрий Солошенко. Об этом на своей странице в Facebook написал Геннадий Афанасьев.

"Только что умер Юрий Данилович Солошенко. Наш Герой. Мой дедушка. Политзаключенный, попавший в русский плен в свои семьдесят четыре года. Он прошел его полностью. Достойно", - написал Афанасьев.

 Напомним, Геннадий Афанасьев и Юрий Солошенко вернулись в Украину из российского заключения 14 июня 2016 года. Их обменяли на организаторов и активных участников так называемого "Народного совета Бессарабии" Елену Глищинскую и Виталия Диденко.

Экс-директора полтавского оборонного завода "Знамя" Солошенко задержали 5 августа 2014 года в Москве, куда он приехал по приглашению российского коллеги. Во время задержания у Солошенко изъяли 6 тыс. долларов, которые, по мнению российских следователей, должны были быть потрачены на приобретение секретных изделий. Украинского пенсионера обвиняли в том, что он завербован "фашистским режимом" и намеревался вывозить с российского завода секретное оборудование. 14 октября 2015 года Мосгорсуд приговорил Солошенко к шести годам колонии строгого режима за шпионаж против РФ.

Еще по теме

От сердечного приступа умер Сергей Мавроди - создатель «МММ» и финансовый гений

2018-03-26 14:45 2807

Умер известный украинский журналист и телеведущий Олесь Терещенко

2018-03-13 10:43 3532

Умер известный актер, режиссер театра и кино Олег Табаков

2018-03-12 15:49 4952

В парке Киева скоропостижно умер первый космонавт Украины Леонид Каденюк

2018-01-31 12:14 4124

Еще новости в разделе "Украина"

КАРТА В Украину пришло тепло: с сегодняшнего дня будет солнечно и до +20°C

2018-04-04 11:42 242

Солдата ВСУ посадили на 11 лет в тюрьму за самоволку без уважительных причин

2018-04-04 10:41 1502

Умер освобожденный из российского плена политзаключенный Юрий Солошенко

2018-04-04 10:14 477

фото Юристы Курченко-Януковича во главе «борьбы с коррупцией»

2018-04-04 09:41 752
Все статьи раздела "Украина"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

КАРТА В Украину пришло тепло: с сегодняшнего дня будет солнечно и до +20°C 2018-04-04 11:42 242
Солдата ВСУ посадили на 11 лет в тюрьму за самоволку без уважительных причин 2018-04-04 10:41 1502
Умер освобожденный из российского плена политзаключенный Юрий Солошенко 2018-04-04 10:14 477
фото Юристы Курченко-Януковича во главе «борьбы с коррупцией» 2018-04-04 09:41 752

Лента

КАРТА 11:42 В Украину пришло тепло: с сегодняшнего дня будет солнечно и до +20°C
11:41 Председатель Черновицкой ОГА Александр Фищук крышует областную контрабанду?
фото 11:15 Стрельбу в офисе YouTube устроила видеоблогерша в ответ на удаленные каналы
10:41 Солдата ВСУ посадили на 11 лет в тюрьму за самоволку без уважительных причин
10:14 Умер освобожденный из российского плена политзаключенный Юрий Солошенко
фото 09:41 Юристы Курченко-Януковича во главе «борьбы с коррупцией»
ОБНОВЛЯЕТСЯ 09:40 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
09:12 Появились новые данные о катастрофе малазийского Боинга рейс МН17 над Донбассом
фото 08:39 Названа причина перестрелки в штаб-квартире YouTube, в которой пострадали минимум пятеро человек
08:11 Украина значительно увеличила объемы транзита российского газа