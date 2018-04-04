Мир фото Стрельбу в офисе YouTube устроила видеоблогерша в ответ на удаленные каналы

2018-04-04 11:15 404

Женщина, которая устроила стрельбу в офисе YouTube, оказалась 39-летней видеоблогером Насим Агдам из Сан Диего, которая была недовольна политикой YouTube и утверждала, что ее видео скрывают от пользователей.

Как сообщает Bloomberg, в своем блоге Насим Агдам неоднократно критиковала политику компании.

"YouTube" отфильтровал мои каналы, чтобы они не получали просмотры! Не существует равных возможностей для роста на YouTube или на любом другом сайте для видео", - цитирует ее блог телеканал NBC.

Агди также жаловалась на небольшую сумму денег, что она получила от видео, которое было просмотрено несколько сотен тысяч раз. Здесь также перечислены несколько видео YouTube, некоторые из которых посвящены активности веганов с графическими изображениями жестокости к животным, а также каналами на английском, фарси и турецком языке. Название домена для веб-сайта было создано в 2015 году.

Напомним, вчера вечером ее каналы YouTube Агди были заблокированы за нарушение политики в отношении спама, мошеннических методов и введения в заблуждение, в соответствии с политикой YouTube. Страницы Facebook и Instagram с изображением Агдам были удалены вскоре после того, как появились сообщения о том, что она устроила стрельбу.

 

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