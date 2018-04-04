Детали Председатель Черновицкой ОГА Александр Фищук крышует областную контрабанду?

2018-04-04 11:41 183

На Буковине разгорается громкий скандал, связанный с обвинениями в адрес председателя Черновицкой ОГА Александра Фищука в «крышевании» контрабанды. О его участии в незаконных «схемах» заявил в интервью парламентской газете «Голос України» начальник Черновицкой таможни Николай Салагор.

По его словам, сваты и зять губернатора пытаются под прикрытием Фищука завозить товар в Украину на преферентных условиях, а также экспортировать деловую древесину под видом дров. Конфликт обострился и на региональном уровне поскольку местная пресса отметила, что руководитель областной таможни Буковины отказался содействовать губернатору в нарушении таможенных правил.

«До недавнего времени на таможенном посту «Кельменцы» Черновицкой таможни ДФС функционировал отдел таможенного оформления, осуществляя таможенные формальности, в том числе по древесине, экспортируемой Сокирянским гослесхозом. Сегодня этот отдел ликвидирован. Среди основных причин - «приватизация» этого структурного подразделения зятем председателя ОГА Фищука. Представители «семейного бизнеса» губернатора пытались полностью контролировать все таможенное оформление, которое осуществлялось этим отделом, в том числе, импортировать беспошлинно товары, поступавшие в адрес «родственных» компаний. Александр Фищук «руководил» контрабандным процессом в телефонном режиме, пытаясь влиять на действия таможенников и сотрудников УСБУ в Черновицкой области», - подчеркнул журналист издания.

По его словам, экспорт леса является главным бизнесом родственников губернатора, поскольку его сваха как брокер выступает декларантом во всех без исключения экспортных операциях с буковинскими лесоматериалами.

 

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