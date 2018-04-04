Политика Воевавшего на Донбассе против Украины суд приговорил к 2 годам условно

2018-04-04 15:14 456

В Венгрии мужчину, который воевал на стороне пророссийских боевиков «ДНР» на Донбассе, приговорили к двум годам заключения условно.

 Суд города Сексард  признал 43-летнего Кристиана Л. виновным в "запрещенном присоединении к вооруженной группе, участвующей в вооруженных столкновениях". Этот приговор стал первым в истории венгерского суда по такому делу.

Судья объяснил довольно мягкий приговор тем, что подобное преступление рассматривается в Венгрии впервые и подзащитный не осознавал, что нарушает венгерские законы.

Напомним, мужчина был задержан в прошлом году в аэропорту Будапешта, куда он вернулся после участия в боевых действиях против украинской армии на Донбассе на стороне "ДНР".

Бывший полицейский поехал на территорию Донбасса, контролируемую пророссийскими боевиками, где присоединился к незаконным вооруженным формированиям, прошел обучение и получил финансовое вознаграждение за свои противоправные действия.



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