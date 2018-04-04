Политика МИД: В России осталось 37 украинских дипломатов

2018-04-04 16:05 265

Сейчас украинская сторона подает на согласование недостающее количество дипломатов на территории России, в частности, речь будет идти о 13 дипломатических представителях, заявили в МИД.

На территории России после последней высылки осталось 37 украинских дипломатов. Об этом заявила заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль на заседании комитета ВР по иностранным делам в среду, 4 апреля, передает РБК-Украина.

"Осталось 37 дипломатов. Сейчас мы подаем еще на согласование недостающее количество. В частности, я думаю, что речь будет идти о 13", - сообщила Зеркаль.

Ранее сообщалось, что Россия объявила о высылке 13 украинских дипломатов.