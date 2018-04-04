Украина Стало известно, когда в Киеве отключат отопление

2018-04-04 16:07 261

 

В среду, 4 апреля, в Киеве начались подготовительные работы к завершению отопительного сезона. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По данным ведомства, отопительный сезон полностью планируют закончить 6 апреля.

"Сегодня в Киеве начали подготовку к завершению отопительного сезона. Завершить отключение домов от услуги централизованного отопления в столице планируют 6 апреля. Подписано соответствующее распоряжение КГГА", - говорится в сообщении.

В киевской мэрии подчеркнули, что в ближайшие дни среднесуточная температура воздуха в столице будет значительно выше, чем +8 градусов.

"В связи с этим город предоставляет поручение теплоснабжающим компаниям - ОАО Киевэнерго, ООО Евро-Реконструкции и другим - приступить к сворачиванию систем теплоснабжения", - заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Стоит отметить, что административные здания в Киеве начали отключаться от тепла еще раньше, по индивидуальным заявкам. По состоянию на 3 апреля, более 500 админзданий и офисных помещений были отключены от отопления.

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