Политика Сестра Надежды Савченко заявила, что в ее автомобиле нашли закладку на взрывчатку

2018-04-04 16:13 322

 

Вера Савченко рассказала о состоянии здоровья ее сестры Надежды в СИЗО, и заявила, что в ее авто нашли закладку на взрывчатку.

Об этом в эфире телеканала ZIK сказала сестра Надежды Савченко Вера.

Женщина рассказала о свидании с сестрой в отделе обеспечения досудебного следствия СБУ.

"Надежда имеет опыт голодания в России и знает реакцию своего организма. Но ей не разрешили пить воду, она пьет сырую, из-под крана. Это спровоцировало спазмы желудка, кровавую рвоту, а также повышенную температуру. Поэтому ее дыхательные пути осушены. Я ей передала капли и общалась со штатным врачом СИЗО. Он сказал, что давал таблетки. Впрочем, Надежда не будет принимать их систематически, потому что в капсулы можно насыпать что угодно ", – рассказала сестра Вера Савченко.

Кроме того, она отметила, что за ней следят.

"Я отдала свой автомобиль на специальный технический осмотр. Специалисты нашли в ней закладку на взрывчатку. При соответствующей скорости сработало бы. Не удивлюсь, если сейчас будут арестовывать всех, кто не согласен с действующей властью", – говорит сестра Надежды Савченко.

Напомним, 22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на ее задержание и арест. 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней.

 

Еще по теме

Сестра Савченко обратилась за помощью к Трампу

2018-04-02 16:30 2045

У Саакашвили прокомментировали арест в метро Киева мужчины с рюкзаком взрывчатки

2018-03-23 11:12 2168

фото Контрастное селфи юной девушки в роддоме стало мегахитом Соцсетей

2017-07-07 21:33 6775

фото На Куликовом поле в Одессе нашли тайник террористов с гранатами, тротилом и детонаторами

2017-05-01 12:44 3062

Еще новости в разделе "Политика"

Сестра Надежды Савченко заявила, что в ее автомобиле нашли закладку на взрывчатку

2018-04-04 16:13 322

МИД: В России осталось 37 украинских дипломатов

2018-04-04 16:05 265

Воевавшего на Донбассе против Украины суд приговорил к 2 годам условно

2018-04-04 15:14 450

За распространение фейков ввели уголовную ответственность - до шести лет тюрьмы

2018-04-04 14:43 506
Все статьи раздела "Политика"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Сестра Надежды Савченко заявила, что в ее автомобиле нашли закладку на взрывчатку 2018-04-04 16:13 322
МИД: В России осталось 37 украинских дипломатов 2018-04-04 16:05 265
Воевавшего на Донбассе против Украины суд приговорил к 2 годам условно 2018-04-04 15:14 450
За распространение фейков ввели уголовную ответственность - до шести лет тюрьмы 2018-04-04 14:43 506

Лента

16:45 В Минсоцполитики обратились к пенсионерам с важным предупреждением
16:31 Порошенко подписал указ о новом празднике 4 июля
16:28 Обязаны заботиться: как украинцев смогут заставить платить алименты на родителей
16:25 В Украине дорожают свет и газ: что еще может вырасти в цене
16:19 Пожар в торговом центре в Москве: появились первые данные о погибших
16:15 Отравление Скрипаля: у британских спецслужб появилась новая зацепка
16:13 Сестра Надежды Савченко заявила, что в ее автомобиле нашли закладку на взрывчатку
16:07 Стало известно, когда в Киеве отключат отопление
16:05 МИД: В России осталось 37 украинских дипломатов
15:46 В YouTube признали масштабные сбои в работе, но причину не называют