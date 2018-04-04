Политика Сестра Надежды Савченко заявила, что в ее автомобиле нашли закладку на взрывчатку

2018-04-04 16:13 322

Вера Савченко рассказала о состоянии здоровья ее сестры Надежды в СИЗО, и заявила, что в ее авто нашли закладку на взрывчатку.

Об этом в эфире телеканала ZIK сказала сестра Надежды Савченко Вера.

Женщина рассказала о свидании с сестрой в отделе обеспечения досудебного следствия СБУ.

"Надежда имеет опыт голодания в России и знает реакцию своего организма. Но ей не разрешили пить воду, она пьет сырую, из-под крана. Это спровоцировало спазмы желудка, кровавую рвоту, а также повышенную температуру. Поэтому ее дыхательные пути осушены. Я ей передала капли и общалась со штатным врачом СИЗО. Он сказал, что давал таблетки. Впрочем, Надежда не будет принимать их систематически, потому что в капсулы можно насыпать что угодно ", – рассказала сестра Вера Савченко.

Кроме того, она отметила, что за ней следят.

"Я отдала свой автомобиль на специальный технический осмотр. Специалисты нашли в ней закладку на взрывчатку. При соответствующей скорости сработало бы. Не удивлюсь, если сейчас будут арестовывать всех, кто не согласен с действующей властью", – говорит сестра Надежды Савченко.

Напомним, 22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на ее задержание и арест. 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней.