Мир Отравление Скрипаля: у британских спецслужб появилась новая зацепка

2018-04-04 16:15 241

 

Британские следователи заинтересовались россиянином, который летел в Лондон тем же самолетом, что и Юлия Скрипаль. Мужчина находился в Великобритании несколько часов, а затем снова вернулся в Москву.

Об этом сообщает Daily Mail.

Британские спецслужбы выделили лицо, которое 3 марта прибыло в аэропорт Хитроу из Москвы одним авиарейсом с дочкой бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Юлией. Россиянин, который пробыл на британской земле всего несколько часов, уже 4 марта отправился обратно в российскую столицу, – пишут в издании.

Такой короткий срок пребывания человека в стране вызвал подозрение у следователей.

В издании сообщают, что этот человек находится в оперативной разработке следователей, однако пока неизвестно, подозревают ли его в возможной доставке "Новичка".

По информации Daily Mail, британские следователи отмечают, что должны воссоздать полную картину того, что происходило. В частности, прежде всего нужно ответить на вопрос о том, кто находился в том же самолете, что и Юлия Скрипаль, действительно ли это лицо вернулось в Москву через несколько часов, чем занимался этот человек в период пребывания на территории Великобритании и др.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

Недавно стало известно, что Юлию Скрипаль и ее отца Сергея, который в свое время был российским военным разведчиком, вероятно отравили через несколько дней после того, как женщина получила доступ к секретному банковскому счету. Про тайный банковский счет рассказала племянница бывшего шпиона, 45-летняя Виктория Скрипаль. Женщина также выразила обеспокоенность в отношении бойфренда Юлии, за которого та якобы собиралась выходить замуж. Виктория указала, что считает его странным, а с момента отравления он не давал о себе знать.

 

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