Мир Пожар в торговом центре в Москве: появились первые данные о погибших

2018-04-04 16:19 274

 

Из-за пожара в детском торговом центре "Персей" в Москве пострадали два человека, один из которых погиб. Это работник комплекса и пожарный, который зашел вглубь здания и надышался дымом, сообщает Telegram-канал Mash.

Эту информацию подтверждает источник в экстренных службах. Личность погибшего уже установлена – это 45-летний Алексей Карпов. Он скончался в карете скорой помощи, так и не доехав до больницы.

По данным Центра организации дорожного движения, правоохранители перекрыли движение на улицах возле торгового комплекса. Общая площадь пожара составила 80 кв. м. На место пожара выехал глава МЧС столицы Денисов. По данным ТАСС, возгорание в торговом центре полностью ликвидировано.

Напомним, ранее в Следственном комитете Российской Федерации заявили, что версия о поджоге торгового центра в Кемерово является маловероятной.

Несколько ранее глава СК РФ отмечал, что причиной пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово стало короткое замыкание или "применение открытого огня".

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