В Украине дорожают свет и газ: что еще может вырасти в цене

Рост тарифов на газ и электроэнергию повлечет за собой подорожание других услуг ЖКХ и продуктов питания в Украине, так как в стоимость любого товара и услуги заложена коммунальная составляющая.
Об этом заявил Александр Мазурчак, эксперт по вопросам ЖКХ.
"Газ является ключевым в тарифе, например, на электроэнергию, выработке горячей воды, не говоря уже о тепле. Если газ или электроэнергия дорожают, то это отражается на всех ценах и на производстве каждого товара - так растет его себестоимость", - пояснил он.
Мазурчак также отметил, что обязательно должен вырасти и тариф на водоснабюжение, так как 40-60% тарифа составляет стоимость электроэнергии. Таким образом, стоит ожидать подорожания воды на 8%.
"Вообще необязательно будет идти пропорциональный рост, но будет меняться себестоимость и, соответственно, эти предприятия будут убыточными", - рассказал эксперт.
"Также должен вырасти проезд в электротранспорте. До 15 гривен метро не подорожает, но на 10% должно. Если говорить об изготовлении любого товара, то в каждом товаре есть стоимость энергоносителя. В разной степени, но все равно она присутствует", - заявил Александр Мазурчак.