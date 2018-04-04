Украина В Украине дорожают свет и газ: что еще может вырасти в цене

2018-04-04 16:25 217

 

Рост тарифов на газ и электроэнергию повлечет за собой подорожание других услуг ЖКХ и продуктов питания в Украине, так как в стоимость любого товара и услуги заложена коммунальная составляющая.

Об этом заявил Александр Мазурчак, эксперт по вопросам ЖКХ.

"Газ является ключевым в тарифе, например, на электроэнергию, выработке горячей воды, не говоря уже о тепле. Если газ или электроэнергия дорожают, то это отражается на всех ценах и на производстве каждого товара - так растет его себестоимость", - пояснил он.

Мазурчак также отметил, что обязательно должен вырасти и тариф на водоснабюжение, так как 40-60% тарифа составляет стоимость электроэнергии. Таким образом, стоит ожидать подорожания воды на 8%.

"Вообще необязательно будет идти пропорциональный рост, но будет меняться себестоимость и, соответственно, эти предприятия будут убыточными", - рассказал эксперт.

"Также должен вырасти проезд в электротранспорте. До 15 гривен метро не подорожает, но на 10% должно. Если говорить об изготовлении любого товара, то в каждом товаре есть стоимость энергоносителя. В разной степени, но все равно она присутствует", - заявил Александр Мазурчак.

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