Украина Обязаны заботиться: как украинцев смогут заставить платить алименты на родителей

2018-04-04 16:28 202

 

Украинцам доступно пояснили, будут ли они платить так называемые алименты на родителей

Так, по словам нардепа, члена комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики Наталии Веселовой, совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих родителях.

Однако закон не обязывает их платить родителям алименты.

«В случае необходимости родители и сейчас могут обратиться в суд для начисления алиментов. Это предусмотрено законом, просто такой обязанности — содержать своих родителей — на сегодняшний день нет. Если почитать Конституцию, то там четко написано, что родители обязаны содержать своих детей до совершеннолетия. «Содержать» это значит тратить на детей деньги. В то же время совершеннолетние дети, согласно Конституции, обязаны заботиться о своих родителях. Не содержать, а заботиться. А забота может проявляться в разных формах: позвонить и узнать, как дела, привезти хлеба или лекарства. Но это не значит, что дети должны ежемесячно выделять какую-то сумму на содержание своих родителей. Такой вариант возможен, если родитель обратился в суд, который примет такое решение», — прокомментировала Веселова заявление министра соцполитики Андрея Ревы о том, что в Украине стоило бы законодательно закрепить норму, согласно которой дети должны платить алименты родителям.

Как сообщала ранее Politeka, украинцев могут обязать платить «новые» алименты — на содержание пожилых родителей. Такое заявление в эфире одного из украинских телеканалов сделал министр социальной политики Украины Андрей Рева:

«Я считаю, что в случае детей к пожилым родителям должна быть жесткая ответственность – нужно законодательно ввести серьезную ответственность – они тоже должны платить алименты на содержание родителей. В 51-й статье Конституции написано, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях».

Предложение Ревы разгневало украинцев. они убеждены, что власть таким образом просто хочет переложить ответственность за пенсионеров на их плечи.

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