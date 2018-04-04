Украина В Минсоцполитики обратились к пенсионерам с важным предупреждением

2018-04-04 19:00 805

 

В Министерстве социальной политики предостерегают от мошенников, которые предлагают приобрести медицинские приборы от имени ведомства.

Об этом информирует пресс-служба Минсоцполитики.

«В Министерство социальной политики Украины поступила информация относительно попыток мошенников, которые, представляясь работниками Министерства, предлагают приобрести медицинские приборы», — говорится в сообщении.

Как отмечается, мошенники звонят пожилым людям, представляются работниками Министерства социальной политики Украины и рассказывают об акционной возможности приобрести товары вроде бы по сниженной цене, требуя при этом осуществить предварительную оплату части стоимости товара.

В Минсоцполитики просят не верить им и не перечислять деньги.

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