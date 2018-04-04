Политика Лещенко: Холодницкий должен рассказать про свою квартиру

2018-04-04 21:30 903

 

Народный депутат Сергей Лещенко возмущен возобновлением САП «квартирного дела». По его словам, Генпрокуратура закрыла его из-за отсутствия состава преступления.

Об этом Лещенко заявил во время заседания Верховной Рады, сообщает корреспондент Укринформа.

«Для меня огромная честь, что моя квартира уже стала универсальной отмазкой два года в стране. Что касается моей квартиры, то Печерский суд поставил там точку, не найдя ни одного нарушения, а апелляция ввела это решение в силу. Что касается моей квартиры, Генеральная прокуратура закрыла дело за отсутствием события и состава преступления», — заявил Лещенко.

По словам депутата, лучше руководителю САП Назару Холодницкому ответить на вопрос о собственной квартире, которая почему-то оказалась именно в том доме, где он «отмазывал застройщика». «Почему так произошло случайно, что вы живете именно там, где застройщик пытался дать взятку министру здравоохранения», — обратился Лещенко к Холодницкому.

Как сообщалось, Генпрокуратура в 2016 году провела в отношении Лещенко досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению в незаконном обогащении из-за приобретения им элитной квартиры.

По этому поводу Лещенко обратился в Национальное антикоррупционное бюро и Нацагентство по предотвращению коррупции с просьбой проверить приобретение им квартиры.

НАБУ установило, что в действиях Лещенко имеется состав административного, но не уголовного преступления.

В то же время Холодницкий 4 апреля заявил о возобновлении уголовного производства в отношении Лещенко из-за приобретения им квартиры.

«Лучше поздно, чем никогда. Это производство зарегистрировано и я жду от органов следствия, чем оно закончится, потому что анализ доходов и расходов не позволяет вам приобрести квартиру в центре Киева», — резюмировал Холодницкий.

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