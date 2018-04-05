Политика НАТО не пытается изолировать Россию из-за отравления Скрипаля, - генсек Столтенберг

2018-04-06 14:16 678

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не пытается изолировать Россию после отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. 

"Мы продолжаем стремиться к лучшим отношений с Россией, поскольку Россия является нашим соседом, она должна им остаться. Мы не стремимся изолировать ее", - сказал Столтенберг.

По словам Столтенберга, НАТО обеспокоено более агрессивным поведением России, которая аннексировала Крым, дестабилизировала восточную Украину, поддержала президента Сирии Башара Асада и вмешалась в дела других стран.

"Именно поэтому союзники НАТО отреагировали так, как они отреагировали на нападение в Солсбери. Потому что это не единичный случай.Это нападение произошло на фоне той картины поведения России, которую мы видели на протяжении многих лет", - сказал Столтенберг.

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