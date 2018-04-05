Украина КАРТА Миссия ОБСЕ обнаружила тяжелую технику сепаратистов под Луганском и Мариуполем

2018-04-05 14:43 324

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали танки сепаратистов недалеко от временно оккупированного Луганска.

Как говорится в отчете, миссия ОБСЕ увидела танк (Т-72), загруженный на бортовой грузовик в Лисичанске (75 км к северо-западу от Луганска), направляющийся на север, три самоходных гаубицы (2S3 Акация, 152 мм), а также стационарную ракетную систему Земля-Земля (9К35 Стрела-10) вблизи Мариуполя.

Также члены патруля видели восемь танков (три T‑72 и один Т‑64, остальные неустановленного типа), которые стояли в населенном пункте Круглик, что в 31 километре к юго‑западу от Луганска, а также семь танков (один Т‑64 и шесть неустановленного типа), стоявших в Мирном (28 км к юго‑западу от Луганска).

По данным ОБСЕ, бронетранспортер (МТ‑ЛБ) сепаратистов находится вблизи Молодежного, БМП‑2 - неподалеку от населенного пункта Введенское (90 км к югу от Донецка).

Ранее наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали танки и гаубицы сепаратистов вблизи Луганска.