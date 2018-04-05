Спорт WADA решило не подавать апелляции по делу дисквалификации Дарио Срны

2018-04-05 11:12 640

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) решило не апеллировать по делу дисквалификации защитника "Шахтера" Дарио Срны на 17 месяцев за употребление допинга.

"WADA решило не апеллировать по этому делу. Тем не менее, национальная антидопинговая организация и ФИФА имеют право воспользоваться апелляцией, если это позволяет сделать дедлайн по подаче апелляции", – сказано в сообщении агентства.

Срок дисквалификации, по решению украинского антидопингового центра, будут исчислять со дня забора пробы, то есть с 22 марта 2017 года.

В таком случае, срок дисквалификации хорвата истекает 22 августа 2018 года. К тренировкам игрок может приступить 22 июня.

По этому решению могла быть подана апелляция в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, но пока неизвестно, воспользовалась ли одна из сторон этой опцией. Контракт Дарио Срны с «Шахтером» истекает в 30 июня 2018 года. О его продлении пока не сообщалось.

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