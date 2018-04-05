На танковом полигоне в Кривом Роге подорвались трое военнослужащих

На полигоне 17 танковой бригады Вооруженных сил Украины в Кривом Роге в четверг, 5 апреля, подорвались трое военнослужащих.
Об этом говорится в сообщении Оперативного командования Восток Вооруженных сил Украины в соцсети Facebook.
"5 апреля во время мероприятий по боевой подготовке подразделений Национальной гвардии Украины с использованием полигона 17 ОТБР (Кривой Рог), в результате взрыва неустановленного предмета пострадали трое военнослужащих Национальной гвардии Украины", - сообщили в командовании.
Все пострадавшие госпитализированы.
По факту происшествия проводится служебное расследование.