Политика На танковом полигоне в Кривом Роге подорвались трое военнослужащих

2018-04-05 13:46 486

На полигоне 17 танковой бригады Вооруженных сил Украины в Кривом Роге в четверг, 5 апреля, подорвались трое военнослужащих.

Об этом говорится в сообщении Оперативного командования Восток Вооруженных сил Украины в соцсети Facebook.

"5 апреля во время мероприятий по боевой подготовке подразделений Национальной гвардии Украины с использованием полигона 17 ОТБР (Кривой Рог), в результате взрыва неустановленного предмета пострадали трое военнослужащих Национальной гвардии Украины", - сообщили в командовании.

Все пострадавшие госпитализированы.

По факту происшествия проводится служебное расследование.