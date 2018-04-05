Мир В Facebook подтвердили утечку личных данных почти 90 миллионов пользователей

2018-04-06 08:10 819

Компания Cambridge Analytica могла собрать личные данные до 87 миллионов пользователей социальной сети Facebook, а не 50 миллионов, как сообщалось ранее. Об этом заявил технический директор Facebook Майк Шрепфер.

"Мы полагаем, личные данные до 87 миллионов человек с Facebook, преимущественно в США, могли быть ненадлежащим образом переданы Cambridge Analytica", – говорится в заявлении, опубликованном в официальном блоге компании.

МАРК ЦУКЕРБЕРГ ИЗ-ЗА УТЕЧКИ ДАННЫХ ПОТЕРЯЛ 5,1 МЛРД ДОЛЛАРОВ

Напомним, о том, что данные пользователей Facebook оказались в распоряжении фирмы Cambridge Analytica, сотрудничавшей с предвыборным штабом Дональда Трампа, стало известно в середине марта. Американские и британские власти потребовали объяснений.

FACEBOOK ИЗОБРЕЛ ДЛЯ ПРОГРАММИСТОВ И ЗАПАТЕНТОВАЛ НОВУЮ ЕДИНИЦУ ВРЕМЕНИ

11 апреля основатель и владелец Facebook Марк Цукерберг выступит в Конгрессе США на слушаниях по вопросу защиты персональных данных.

FACEBOOK ПРОВЕЛ ПОЛНОМАСШТАБНУЮ ЗАЧИСТКУ АККАУНТОВ РОССИЙСКИХ "ТРОЛЛЕЙ"

Еще по теме

Facebook провел полномасштабную зачистку аккаунтов российских "троллей"

2018-04-05 14:15 1122

Скандал с Facebook: Цукерберга пригласили дать объяснения в Конгрессе США

2018-03-27 11:01 4594

Тучи вокруг Facebook сгущаются: Цукерберга вызвали в Европарламент

2018-03-21 16:30 3143

Основатель Facebook Марк Цукерберг из-за утечки данных потерял 5,1 млрд долларов

2018-03-21 15:46 8175

Еще новости в разделе "Мир"

В Facebook подтвердили утечку личных данных почти 90 миллионов пользователей

2018-04-06 08:10 819

Великобритания об отравлении Скрипаля: Все ниточки тянутся в Россию

2018-04-05 21:30 1663

Трамп раскритиковал Германию за разрешение строить "Северный поток-2"

2018-04-05 20:00 1717

Полиция Лондона опубликовала первое заявление дочери Скрипаля после отравления

2018-04-05 19:30 1900
Все статьи раздела "Мир"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

В Facebook подтвердили утечку личных данных почти 90 миллионов пользователей 2018-04-06 08:10 819
Великобритания об отравлении Скрипаля: Все ниточки тянутся в Россию 2018-04-05 21:30 1663
Трамп раскритиковал Германию за разрешение строить "Северный поток-2" 2018-04-05 20:00 1717
Полиция Лондона опубликовала первое заявление дочери Скрипаля после отравления 2018-04-05 19:30 1900

Лента

13:15 Стало известно, за что именно Манафорт получил от Януковича 12 миллионов доларов
12:41 Спецслужбы Британии нашли химлабораторию в РФ, где тестировали яд для Скрипаля
12:14 Еврокомиссия отреагировала на войну генпрокурора Луценко и главы САП Холодницкого
КАРТА 11:40 Весенняя погода: На востоке пройдут дожди, на юге и в центре страны - тепло и солнечно
11:13 НАБУ завершило расследование по делу "рюкзаков Авакова" - разворовали 14,5 миллионов
фото 10:39 Не пригодился? Дортмундская "Боруссия" продаст Ярмоленко уже этим летом
10:12 Страстная пятница: приметы, обычаи, традиции, что сегодня можно и нельзя делать
09:38 Трамп приказал перебросить большие силы Нацгвардии на границу с Мексикой
фото 09:11 "Юлю на погоны, лампасы и адидасы потянуло", - реакция Сети на новый имидж Тимошенко
фото + видео 08:27 17 апреля в Киеве - концерт ко дню рождения итальянского тенора Франко Корелли