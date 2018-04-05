Мир В Facebook подтвердили утечку личных данных почти 90 миллионов пользователей

2018-04-06 08:10 819

Компания Cambridge Analytica могла собрать личные данные до 87 миллионов пользователей социальной сети Facebook, а не 50 миллионов, как сообщалось ранее. Об этом заявил технический директор Facebook Майк Шрепфер.

"Мы полагаем, личные данные до 87 миллионов человек с Facebook, преимущественно в США, могли быть ненадлежащим образом переданы Cambridge Analytica", – говорится в заявлении, опубликованном в официальном блоге компании.

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Напомним, о том, что данные пользователей Facebook оказались в распоряжении фирмы Cambridge Analytica, сотрудничавшей с предвыборным штабом Дональда Трампа, стало известно в середине марта. Американские и британские власти потребовали объяснений.

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