Политика Трамп приказал перебросить большие силы Нацгвардии на границу с Мексикой

2018-04-06 09:38 628

Глава Министерства внутренней безопасности Кирстен Нильсен заявила, что сегодня Президент США Дональд Трамп подпишет распоряжение, предписывающее размещение у границы с Мексикой Национальной гвардии с целью защиты.

"Президент распорядился о том, чтобы Министерство обороны и Министерство внутренней безопасности сотрудничали с нашими губернаторами при размещении Национальной гвардии на нашей юго-западной границе. Президент подпишет распоряжение сегодня", - сказала Нильсен.

По ее данным, Нацгвардия может быть направлена к границе уже сегодня вечером. Нацгвардия будет поддерживать таможенную службу и пограничников.

Нильсен не указала количество развернутых войск и стоимость операции по их размещению.

Напомним, ранее Трамп на своей странице в Facebook обнародовал первые фото строительства стены на границе с Мексикой.