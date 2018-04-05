Политика Рада одобрила законопроект президента о нацбезопасности - Порошенко получил беспрецедентные полномочия

2018-04-05 12:45 571

Сегодня Рада поддержала за основу с учетом предложений комитета президентский законопроект №8068 о национальной безопасности Украины. 

Документ предусматривает, что объем расходов на финансирование развития оборонно-промышленного комплекса должен составлять не менее 0,5 процентов.

В законопроекте предусмотрено, каким образом будут координироваться и подчиняться силы безопасности и обороны.

В частности, президент как верховный главнокомандующий руководит всеми силами безопасности и обороны.

Он объявляет войну и вводит военное или чрезвычайное положение, принимает решение о всеобщей или частичной мобилизации, издает приказы, директивы по вопросам обороны, возглавляет Совет национальной безопасности и обороны, назначает и освобождает секретаря СНБО и его заместителей, назначает/освобождает высшее командование ВСУ (по рекомендациям главнокомандующего) и т.п.

Согласно законопроекту Генштаб ВСУ в особый период выполняет функции стратегического руководства вооруженными силами, другими составляющими сил обороны и является рабочим органом Ставки верховного главнокомандующего в случае ее создания. Предусмотрено, что начальник Генштаба подчиняется главнокомандующему сил ВСУ.

Отдельно функционирует Оперативный штаб с Командующим объединенных сил во главе, при чем Командующий объединенных сил также подчиняется главнокомандующему ВСУ.

Национальная гвардия выполняет правоохранительные функции, однако с введением военного положения входит в состав сил обороны и подчиняется Главнокомандующему ВСУ.

Министерство обороны Украины является центральным органом исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины и Государственная специальная служба транспорта.
Министр обороны, его первый заместитель и заместители назначаются из числа гражданских.

Еще по теме

Верховная Рада может признать Путина нелегитимным президентом РФ - законопроект

2018-03-20 14:16 2924

Отставка Гонтаревой и идентификация копов - что рассмотрит Рада на этой неделе

2018-02-27 09:11 2786

В МИД Украины отреагировали на польский законопроект о «бандеровской идеологии»

2018-01-27 12:30 4902

Шары не будет: стали известны детали и уловки в новом законе об авто на евробляхах

2018-01-19 13:15 6966

Еще новости в разделе "Политика"

Сегодня США введут жесткие санкции против близких к Путину российских олигархов

2018-04-05 15:16 240

На танковом полигоне в Кривом Роге подорвались трое военнослужащих

2018-04-05 13:46 486

Рада одобрила законопроект президента о нацбезопасности - Порошенко получил беспрецедентные полномочия

2018-04-05 12:45 571

Transparency International отреагировала на мощную травлю Назара Холодницкого

2018-04-05 10:11 775
Все статьи раздела "Политика"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Сегодня США введут жесткие санкции против близких к Путину российских олигархов 2018-04-05 15:16 240
На танковом полигоне в Кривом Роге подорвались трое военнослужащих 2018-04-05 13:46 486
Рада одобрила законопроект президента о нацбезопасности - Порошенко получил беспрецедентные полномочия 2018-04-05 12:45 571
Transparency International отреагировала на мощную травлю Назара Холодницкого 2018-04-05 10:11 775

Лента

15:16 Сегодня США введут жесткие санкции против близких к Путину российских олигархов
КАРТА 14:43 Миссия ОБСЕ обнаружила тяжелую технику сепаратистов под Луганском и Мариуполем
14:15 Facebook провел полномасштабную зачистку аккаунтов российских "троллей"
13:46 На танковом полигоне в Кривом Роге подорвались трое военнослужащих
фото 13:27 29 апреля в центре Киева пройдет моноспектакль «Хочу в Париж»
13:14 СБУ впервые назвала организатора покушения на Мосийчука, при котором погибли 2 чловека
12:45 Рада одобрила законопроект президента о нацбезопасности - Порошенко получил беспрецедентные полномочия
12:13 Стрелявшего по "Беркуту" Евромайдановца Бубенчика освободили, но готовят новое обвинение
11:44 НАБУ начало проверку данных о связи Тимошенко со свергнутым диктатором Каддафи
11:12 WADA решило не подавать апелляции по делу дисквалификации Дарио Срны