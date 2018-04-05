Политика Савченко пока не согласилась на допрос на полиграфе

2018-04-05 16:30 737

В Киевском институте судебных экспертиз завершилась психофизиологическая экспертиза народного депутата Надежды Савченко.

Допрос с применением полиграфа не состоялся, сообщает телеканал «112 Украина«.

Как стало известно, Савченко не согласилась на допрос, так как не были согласованы все процессуальные вопросы. В частности, адвокаты депутата сообщили о том, что им не позволили ознакомиться с материалами дела, поэтому они не могли подготовиться к допросу.

В результате было проведено только исследование психологического состояния Савченко, которое длилось около часа в закрытом формате. Как заявила сторона защиты, допрос может быть проведен в следующий раз, когда будут согласованы все процессуальные моменты.