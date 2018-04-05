Порошенко назвал дату окончания АТО

Украина переходит к другому формату обороны страны в соответствии с принятым законом о реинтеграции Донбасса. Меры приняты из-за роста уровня угрозы на востоке
Антитеррористическая операция на Донбассе закончится в мае 2018 года. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции в Виннице в четверг, 5 апреля.
"Дата окончания АТО будет в мае. Мы переходим к другому формату обороны страны в соответствии с принятым законом (о реинтеграции Донбасса). Мы вводим новые более эффективные меры по применению вооруженных сил", - сказал он.
Президент подчеркнул, что такие меры приняты из-за роста уровня угрозы на востоке.
"Режим АТО, когда это все координировалось через руководство Службы безопасности, сейчас будет переведен под руководство Вооруженных сил", - добавил Порошенко.
По его словам, формат АТО будет переведен в соответствующий военный формат под руководством генерала Сергея Наева.
"Но когда будет мир, когда закончится война - это вопрос гораздо сложнее. Война закончится нашей победой, я не сомневаюсь", - добавил глава государства.
Напомним, 18 января Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Документ вступил в силу 24 февраля.