Политика Порошенко назвал дату окончания АТО

2018-04-05 17:00 824

Украина переходит к другому формату обороны страны в соответствии с принятым законом о реинтеграции Донбасса. Меры приняты из-за роста уровня угрозы на востоке

Антитеррористическая операция на Донбассе закончится в мае 2018 года. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции в Виннице в четверг, 5 апреля.

"Дата окончания АТО будет в мае. Мы переходим к другому формату обороны страны в соответствии с принятым законом (о реинтеграции Донбасса). Мы вводим новые более эффективные меры по применению вооруженных сил", - сказал он.

Президент подчеркнул, что такие меры приняты из-за роста уровня угрозы на востоке.

"Режим АТО, когда это все координировалось через руководство Службы безопасности, сейчас будет переведен под руководство Вооруженных сил", - добавил Порошенко.

По его словам, формат АТО будет переведен в соответствующий военный формат под руководством генерала Сергея Наева.

"Но когда будет мир, когда закончится война - это вопрос гораздо сложнее. Война закончится нашей победой, я не сомневаюсь", - добавил глава государства.

Напомним, 18 января Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Документ вступил в силу 24 февраля.