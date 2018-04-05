Спорт Бойкот соревнований в России ставит под угрозу участие Украины в Олимпиаде-2020 - Беленюк

2018-04-05 17:30 743

 

Из-за введения украинским Минспортом бойкота соревнований в России - сборная Украины по борьбе греко-римского стиля не сможет принять участие в чемпионате Европы. Также под угрозой - отбор наших спортсменов на летнюю Олимпиаду в Токио-2020.

Об этом рассказал серебряный призёр Олимпийских игр Жан Беленюк, передает XSport.

"Готовились год к чемпионату Европы, но нам запретили ехать на него. Мы готовимся, стараемся. Но политическая ситуация… Иногда мы не в силах изменить ее, и приходится оставаться без того старта, к которому готовился продолжительное время", - отметил спортсмен.

Также он высказал опасения, что из-за пропуска континентального первенства команда Украины может не попасть на чемпионат мира.

"Теперь мы можем потерять и чемпионат мира. Международная федерация может нас просто не допустить. Из-за этого, в свою очередь, мы можем не отобраться на Олимпийские игры. Ситуация очень сложная", - признался спортсмен.

Чемпионат Европы по борьбе состоится с 30 апреля по 6 мая в российском Каспийске.

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