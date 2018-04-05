Украина Супрун дала 3 совета по выбору врача

2018-04-05 22:00 823

 

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала украинцам, на что стоит обращать внимание при выборе врача.

"Мы подготовили несколько критериев, которые должны помочь. Они будут полезными каждому, кто еще не сделал этот важный выбор", - пишет Супрун.

Доверие. В ходе кампании каждый украинец должен избрать для себя такого специалиста, которому будет доверять всю жизнь, и который будет знать его историю и консультировать по всем вопросам касательно здоровья.

Потому не спешите и не подписывайте декларацию с первым попавшимся.

  • Компетентность и использование доказательной медицины. Пациентам без медицинского образования сложно оценить умения и навыки врача. Однако есть несколько "железных" критериев, которые помогут понять, уровень компетентности доктора.

В частности, это уверенность в необходимости вакцинации, неприятие фальшивых диагнозов типа "вегето-сосудистая дистония" и гомеопатии как эффективного лечения. Также "правильный" врач избегает чрезмерного и неоправданного назначения таких препаратов, как антибиотики во время простуды или "иммуномодуляторы, чтобы усилить иммунитет" и т.д.

Саморазвитие. Выбирайте врача, который следит за развитием медицины и не прекращает учиться. Такой специалист будет достойным спутником для пациента в вопросах здоровья в течение жизни, ведь его советы всегда будут отвечать современным наработкам в медицине.

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