Спорт В России забыли построить крышу на стадионе чемпионата мира

2018-04-05 20:30 318

 

На стадионе чемпионата мира по футболу в Самаре строители "забыли" построить крышу над VIP-трибуной. Данное место на время проведения чемпионата переназначено для особых гостей, а именно президентов и других высокопоставленных лиц.

Представители ФИФА отреагировали на данную оплошность при строительстве стадиона к ЧМ-2018, заявив, что рабочие не забыли соорудить навес для VIP-трибуны, а специально этого не сделали, сообщает vistanews. Следуя проекту строительства объекта, над ложей для важных гостей есть навес, но его там нет до сих пор.

Недочет в строительстве обнаружили во время проверки представителей ФИФА. Они уверены, что рабочие специально не достроили навес, считая, что этого никто не заметит.

Первый матч на стадионе к ЧМ-2018 в Самаре пройдет через несколько недель, однако там до сих пор даже не положили газон.

 

Еще по теме

Полторак: Мы не планируем захватывать Донбасс, как Россия Чечню

2018-04-05 21:00 201

Бойкот соревнований в России ставит под угрозу участие Украины в Олимпиаде-2020 - Беленюк

2018-04-05 17:30 740

Британия доказала, что "Новичок" был сделан в секретной российской лаборатории

2018-04-05 09:10 1116

МИД: В России осталось 37 украинских дипломатов

2018-04-04 16:30 1398

Еще новости в разделе "Спорт"

В России забыли построить крышу на стадионе чемпионата мира

2018-04-05 20:30 318

Бойкот соревнований в России ставит под угрозу участие Украины в Олимпиаде-2020 - Беленюк

2018-04-05 17:30 740

фото Не пригодился? Дортмундская "Боруссия" продаст Ярмоленко уже этим летом

2018-04-05 15:45 793

WADA решило не подавать апелляции по делу дисквалификации Дарио Срны

2018-04-05 11:12 828
Все статьи раздела "Спорт"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

В России забыли построить крышу на стадионе чемпионата мира 2018-04-05 20:30 318
Бойкот соревнований в России ставит под угрозу участие Украины в Олимпиаде-2020 - Беленюк 2018-04-05 17:30 740
фото Не пригодился? Дортмундская "Боруссия" продаст Ярмоленко уже этим летом 2018-04-05 15:45 793
WADA решило не подавать апелляции по делу дисквалификации Дарио Срны 2018-04-05 11:12 828

Лента

21:00 Полторак: Мы не планируем захватывать Донбасс, как Россия Чечню
20:30 В России забыли построить крышу на стадионе чемпионата мира
20:00 Трамп раскритиковал Германию за разрешение строить "Северный поток-2"
19:30 Полиция Лондона опубликовала первое заявление дочери Скрипаля после отравления
19:00 Трое подростков подорвались на самодельной петарде в Кременчуге
18:30 Не просто нехватка воды: ученый предупредил о катастрофе в Крыму
18:00 Опубликованы фото последствий мощного урагана, накрывшего Кропивницкий
17:30 Бойкот соревнований в России ставит под угрозу участие Украины в Олимпиаде-2020 - Беленюк
17:00 Порошенко назвал дату окончания АТО
16:30 Савченко пока не согласилась на допрос на полиграфе