Спорт В России забыли построить крышу на стадионе чемпионата мира

2018-04-05 20:30 318

На стадионе чемпионата мира по футболу в Самаре строители "забыли" построить крышу над VIP-трибуной. Данное место на время проведения чемпионата переназначено для особых гостей, а именно президентов и других высокопоставленных лиц.

Представители ФИФА отреагировали на данную оплошность при строительстве стадиона к ЧМ-2018, заявив, что рабочие не забыли соорудить навес для VIP-трибуны, а специально этого не сделали, сообщает vistanews. Следуя проекту строительства объекта, над ложей для важных гостей есть навес, но его там нет до сих пор.

Недочет в строительстве обнаружили во время проверки представителей ФИФА. Они уверены, что рабочие специально не достроили навес, считая, что этого никто не заметит.

Первый матч на стадионе к ЧМ-2018 в Самаре пройдет через несколько недель, однако там до сих пор даже не положили газон.