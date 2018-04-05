Мир Великобритания об отравлении Скрипаля: Все ниточки тянутся в Россию

2018-04-05 21:30 772

Министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что в деле об отравлении Сергея Скрипаля все ниточки тянутся в Россию.

По словам Уоллеса, нет сомнений, что за отравлением Скрипаля стоит Россия.

"Нет никаких сомнений в том, что мы обнаружили нервно-паралитический газ, который был изготовлен в России, и мы считаем, что такое вещество способно произвести только государство…все нити тянутся в Россию, и мы не можем сомневаться в том, что за этим стоит российское государство", - цитирует Уоллеса Bloomberg.

4 марта бывший российский двойной агент Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.

Следствие установило, что их отравили нервно-паралитическим веществом Новичок, разработанным в СССР в 1970-х годах. Великобритания возложила ответственность за инцидент на Россию и объявила дипломатические санкции, выслав из страны 23 российских дипломатов.

В знак солидарности еще более 20 стран мира, в том числе США, объявили персонами нон грата более сотни российских разведчиков, работавших под дипломатическим прикрытием.

Россия в ответ пошла на симметричные действия, выслав дипломатов этих стран.