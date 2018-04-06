Детали фото + видео 17 апреля в Киеве - концерт ко дню рождения итальянского тенора Франко Корелли

2018-04-06 08:27 673

17 апреля - ко дню рождения выдающегося итальянского тенора Франко Корелли - в Центре им. Ивана Козловского Национальной оперетты Украины состоится вечер «Vincero».

«Vincero» - слово, которое трижды повторяет в своей знаменитой арии принц Калаф, герой оперы «Турандот» Дж. Пуччини. Оно не имеет точного перевода, а приблизительно означает «я стану победителем».

В программе примут участие солисты киевских театров и коллективов, будут продемонстрированы уникальные фотографии, а также записи певца.

История жизни Франко Корелли, одной из оперных легенд двадцатого века, это по его личному выражению «история завоевания - долгого и ежедневного». Роль Калафа была в его репертуаре одной из самых популярных. В 1958 году он сыграл принца в фильме-опере «Турандот». Одного имени Корелли было достаточно, чтобы заполнить оперные театры или вызвать бурный ажиотаж публики, а его личные переживания оставались за кулисами. Но его голос, образы, исполнение, интерпретация, его записи остались непревзойденными.

Режиссер, автор сценария и ведущая - Татьяна Зозуля.

Техническое обеспечение - Александр Куцевалов.

Когда: 17 апреля, среда

Начало в 19:00.

Где: Художественно-концертный центр им. Ивана Козловского

(г. Киев, ул. Крещатик, 50-Б)

Телефон для справок 235 75 18

Стоимость билетов: 40 грн.

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