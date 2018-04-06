Детали фото + видео 17 апреля в Киеве - концерт ко дню рождения итальянского тенора Франко Корелли

2018-04-06 08:27 673

17 апреля - ко дню рождения выдающегося итальянского тенора Франко Корелли - в Центре им. Ивана Козловского Национальной оперетты Украины  состоится вечер «Vincero».

«Vincero» - слово, которое трижды повторяет в своей знаменитой арии принц Калаф, герой оперы «Турандот» Дж. Пуччини. Оно не имеет точного перевода, а приблизительно означает  «я стану победителем».

В программе примут участие солисты киевских театров и коллективов, будут продемонстрированы уникальные фотографии, а также записи певца. 

 История жизни Франко Корелли, одной из оперных легенд двадцатого века, это по его личному выражению «история завоевания - долгого и ежедневного». Роль Калафа была в его репертуаре одной из самых популярных. В 1958 году он сыграл принца в фильме-опере «Турандот». Одного имени Корелли было достаточно, чтобы заполнить оперные театры или вызвать бурный ажиотаж публики,  а его личные переживания оставались за кулисами. Но его голос, образы, исполнение, интерпретация, его записи остались непревзойденными.

Режиссер, автор сценария и ведущая - Татьяна Зозуля.

Техническое обеспечение - Александр Куцевалов.

Когда: 17 апреля, среда

Начало в 19:00.

Где: Художественно-концертный центр им. Ивана Козловского

(г. Киев, ул. Крещатик, 50-Б)

Телефон для справок 235 75 18

Стоимость билетов: 40 грн.

Заказать билеты онлайн можно ТУТ 

 

Еще по теме

КАРТА Весенняя погода: На востоке пройдут дожди, на юге и в центре страны - тепло и солнечно

2018-04-06 11:40 393

фото 29 апреля в центре Киева пройдет моноспектакль «Хочу в Париж»

2018-04-05 13:27 1050

КАРТА Сегодня в Украине солнечно и без осадков, температура поднимется до +20°C

2018-04-05 10:43 1110

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2018-04-05 08:37 376081

Еще новости в разделе "Детали"

фото + видео 17 апреля в Киеве - концерт ко дню рождения итальянского тенора Франко Корелли

2018-04-06 08:27 673

фото 29 апреля в центре Киева пройдет моноспектакль «Хочу в Париж»

2018-04-05 13:27 1050

Чевгуз объяснил, почему ушел от Савченко

2018-04-04 21:00 2823

Обязаны заботиться: как украинцев смогут заставить платить алименты на родителей

2018-04-04 17:30 3212
Все статьи раздела "Детали"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

фото + видео 17 апреля в Киеве - концерт ко дню рождения итальянского тенора Франко Корелли 2018-04-06 08:27 673
фото 29 апреля в центре Киева пройдет моноспектакль «Хочу в Париж» 2018-04-05 13:27 1050
Чевгуз объяснил, почему ушел от Савченко 2018-04-04 21:00 2823
Обязаны заботиться: как украинцев смогут заставить платить алименты на родителей 2018-04-04 17:30 3212

Лента

13:15 Стало известно, за что именно Манафорт получил от Януковича 12 миллионов доларов
12:41 Спецслужбы Британии нашли химлабораторию в РФ, где тестировали яд для Скрипаля
12:14 Еврокомиссия отреагировала на войну генпрокурора Луценко и главы САП Холодницкого
КАРТА 11:40 Весенняя погода: На востоке пройдут дожди, на юге и в центре страны - тепло и солнечно
11:13 НАБУ завершило расследование по делу "рюкзаков Авакова" - разворовали 14,5 миллионов
фото 10:39 Не пригодился? Дортмундская "Боруссия" продаст Ярмоленко уже этим летом
10:12 Страстная пятница: приметы, обычаи, традиции, что сегодня можно и нельзя делать
09:38 Трамп приказал перебросить большие силы Нацгвардии на границу с Мексикой
фото 09:11 "Юлю на погоны, лампасы и адидасы потянуло", - реакция Сети на новый имидж Тимошенко
фото + видео 08:27 17 апреля в Киеве - концерт ко дню рождения итальянского тенора Франко Корелли