Политика После поездки в Киев сенатор США пообещал Украине новейшие снайперские комплексы

2018-04-06 13:42 708

Как заявил сенатор США от Республиканской партии Роберт Портман, кроме противотанковых комплексов Javelin, Вооруженные силы Украины получат еще и новейшие снайперские комплексы.

Американский сенатор от Республиканской партии Роберт Портман побывал на Донбассе и выяснил, что Вооруженные силы Украины несут серьезные потери от вражеского снайперского огня.

"Я побывал на Донбассе, где до сих пор погибают украинские солдаты. В прошлом месяце большинство потерь были вызваны, скорее всего, огнем вражеских снайперов. И одно из недавних решений американских законодателей – предоставить снайперские комплексы украинской армии. Чтобы можно было отвечать на огонь снайперов, которые убивают украинских военных", – отметил он.

Портман назвал это "одним из конкретных примеров, доказывающим, что США стоят плечом к плечу с Украиной".

Сенатор ранее прибыл в Киев и провел встречи с президентом Петром Порошенко и министром обороны Степаном Полтораком.

Напомним, Украина с начала военной агрессии России весной 2014 года вела переговоры с США о поставках летального оружия. На данный момент Вашингтон снабжает Киев только нелетальной помощью (в том числе бронированными автомобилями Humvee, беспилотниками RQ-11B Raven и контрбатарейными радарами) и помогает в подготовке украинских военных. Оборонный бюджет США на 2018 год предполагает выделение Украине 350 млн долл. на усиление безопасности и обороны, речь идет в том числе о летальном оружии. Госдепартамент США 1 марта принял решение о продаже Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin.