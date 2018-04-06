фото-видео фото "Юлю на погоны, лампасы и адидасы потянуло", - реакция Сети на новый имидж Тимошенко

2018-04-06 09:11 880

Пользователей интернета развеселила фотография лидера Батькивщины, сделанная в Верховной Раде Украины во время рассмотрения законопроектов о нацбезопасности.

Юлия Тимошенко появилась на заседании Рады в пиджаке в стиле милитари с бордовыми лампасами, оранжевым поясом и серебряными пуговицами. В новом образе она выступила во время рассмотрения законопроектов о нацбезопасности. При этом знеменитая коса Тимошенко осталась на месте.

 Новый образ ЮВТ уже активно обсуждают в Сети.

"Бабу Юлю на френчи потянуло, очень симптоматично. Даже у Кобы (советского диктатора Иосифа Сталина) с Кимом (лидером КНДР Ким Чен Ыном) не было с лампасами на рукавах", - написал Дмитрий Гейко на своей странице в Facebook.

В комментариях пользователи пишут: "Ну, как фюрер", "Готовится воевать за президентское кресло, униформу подготовила", "Боевая баба", "Плавно переходит на "адидасы", там тоже лампасы есть на штанах.

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