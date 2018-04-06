Спецслужбы Британии нашли химлабораторию в РФ, где тестировали яд для Скрипаля

Предполагаемым местом производства вещества, которым был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, британские спецслужбы считают химическую лабораторию в Саратовской области.
Как сообщает влиятельное издание Times, речь идет о научно-исследовательском институте в городе Шиханы.
Эта информация была включена в доклад, который Лондон распространил, чтобы убедить своих союзников присоединиться к санкциям против России.
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Лаборатория в Шиханы в течение последнего десятилетия использовалась для проверки того, сможет ли газ Новичок использоваться для убийств за рубежом.
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Бывший командир полка химзащиты Хэмиш де Бреттон Гордон заявил изданию, что видел доклад и считает его убедительным.
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