Политика Спецслужбы Британии нашли химлабораторию в РФ, где тестировали яд для Скрипаля

2018-04-06 12:41 379

Предполагаемым местом производства вещества, которым был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, британские спецслужбы считают химическую лабораторию в Саратовской области.

Как сообщает влиятельное издание Times, речь идет о научно-исследовательском институте в городе Шиханы.

Эта информация была включена в доклад, который Лондон распространил, чтобы убедить своих союзников присоединиться к санкциям против России.

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Лаборатория в Шиханы в течение последнего десятилетия использовалась для проверки того, сможет ли газ Новичок использоваться для убийств за рубежом.

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Бывший командир полка химзащиты Хэмиш де Бреттон Гордон заявил изданию, что видел доклад и считает его убедительным.

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