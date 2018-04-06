Экономика США в два раза повышает пошлины на товары из Китая - более тысячи наименований

2018-04-06 15:15 582

Президент США Дональд Трамп поручил своей администрации проработать  до 100 млрд долларов.

Как сообщает The Hill, таким образом, Белый дом собирается вдвое увеличить объем китайского импорта, облагаемый по 25-процентной ставке. В первоначальный список товаров вошли автомобили, мотоциклы, железнодорожный транспорт, станки, медицинское и другое оборудование, авиационные запчасти, спутники - всего 1,3 тысячи наименований.

"В свете несправедливой реакции Китая я поручил торговому представительству США рассмотреть вопрос о введении дополнительных пошлин в размере 100 млрд долл, и определить товары, на которые они будут распространяться", - заявил президент.

Китай, не дожидаясь окончательного решения США, со 2 апреля ввел 15% - 25% пошлины на ряд товаров американского экспорта суммарной стоимостью 3 миллиарда долл. и пожаловался на действия Белого дома в ВТО.

Ранее Китай обнародовал список из 128 импортируемых из США товаров, на которые введены пошлины, чтобы сбалансировать потери страны от введенных Вашингтоном пошлин на сталь и алюминий.

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