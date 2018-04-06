Политика В международный скандал с отравлением Скрипаля вмешался Китай

2018-04-06 17:32 469

На заседании СБ ООН в четверг, 5 апреля, постоянный представитель Китая Ма Чжаосюй призвал привлечь к ответственности всех причастных к химатаке в английском Солсбери.

"Китай решительно выступает против использования химического оружия любой страной, организацией или кем-нибудь при любых обстоятельствах. Любая сторона, любой, кто причастен к применению химического оружия (в британском городе Солсбери), должен быть привлечен к ответственности", - заявил глава делегации КНР при ООН.

При этом представитель Китая подчеркнул, что все вопросы должны рассматриваться в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия и в рамках полномочий ОЗХО.

Он подчеркнул, что КНР "внимательно следит" за расследованием дела об отравлении Скрипалей химическим веществом в Великобритании.

"То, что сейчас необходимо сделать – найти истину, провести комплексное, беспристрастное и объективное расследование и на основе доказательств сделать выводы", - подчеркнул постоянный представитель Китая при ООН.