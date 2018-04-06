Курьезы видео В Соцсетях распространяется новый смертельно опасный флешмоб - "Вдыхание презервативов"

2018-04-06 21:34 390

Эксперты бьют тревогу, в Сети быстро распространяется новый опасный флешмоб. Видеоролики, на которых подростки вдыхают презервативы через нос, стремительно набирают огромное число промотров и репостов. 

В погоне за сетевой популярностью подростки подвергают семя смертельной угрозе. По мнению медиков, такая процедура может вызвать серьезную аллергическую реакцию, отек носоглотки, перекрытие дыхательных путей и асфиксию. Также напоминают о том, что без кислорода даже подготовленный организм дайвера способен продержаться не более трех минут.

На это явление ранее обратил внимание американский телеканал 12news. Новый челлендж назвали "вдыханием презервативов" (Condom snorting challenge).

Сюжет вирусных видео состоит в резком втягивании контрацептива через одну из ноздрей. Презерватив вдыхают, пока он не опустится ниже по носоглотке — тогда его можно вытянуть пальцами изо рта. Особым мастерством считается исполнение данного процесса без помощи рук.

Внимание, попытка поучаствовать Condom snorting challenge в может привести к смертельному исходу!

Впервые видео подобного содержания появились пять лет назад, однако только сейчас этот трюк стал сюжетом вирусных роликов.

Эксперты отмечают, что каждый новый челлендж, распространяемый среди подростков, опаснее предыдущего, потому что тинейджеры готовы на многое ради популярности в Сети.

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