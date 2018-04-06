Украина Сколько стоит пригнать, официально растаможить и оформить авто с пробегом из ЕС

2018-04-06 20:30 2226

Украину сегодня заполонили авто на "евробляхах", владельцы которых уверяют, что купили их в ЕС за копейки. В связи с этим многих водителей интересует, сколько стоит пригнать и легализовать (растаможить) ввозимый из Европы автомобиль с пробегом. Давайте разберемся, так и все просто и дешево.

Напомним, с 2018 года, помимо основных пошлин учитывается и тип мотора, который установлен на авто.

Также с вступлением в силу закона №3251, который предусматривает снижение ставки акциза на б/у машины, ввоз в Украину таких автомобилей несколько упростился.

Теперь размер растаможки напрямую будет зависеть от того, бензиновый, дизельный или электрический мотор установлен на машине.

Минэкономразвития предоставило таблицу, в которой указаны размеры пошлины с учетом вступивших в силу с 2018 года нормативов, продиктованных Соглашением о свободной торговле между Украиной и ЕС. Документ предусматривает сокращение ввозной пошлины до 0% на протяжении следующих 7 лет.

За автомобиль с бензиновым двигателем объемом меньше 1 литра украинец обязан уплатить пошлину в размере 6,3% от таможенной стоимости машины. Если объем двигателя не превышает 1,5 литра, размер пошлины составляет 7,3%. Если на автомобиле установлен мотор объемом от 1,5 до 3,0 литра, то размер пошлины составляет 5% от таможенной цены транспортного средства.

Для автомобилей с дизельным двигателем расценки несколько отличаются. Если рабочий объем мотора не превышает 2,5 литра, то ставка растаможки составляет 7,3%. Если объем двигателя больше 2,5 литра, то придется заплатить 6,3% от его таможенной стоимости.

Растаможка электрокаров осуществляется по нулевой ставке.

Следует понимать, что помимо растаможки следует уплатить еще ряд других сборов:

1. Ввозная таможенная пошлина. Ставка данного сбора составляет 10% от стоимости авто. Для дизельных автобусов, перевозящих более 10 человек, данная пошлина составляет 20% от стоимости транспортного средства.

2. Акцизный сбор. Ставка зависит от типа автомобиля, его года выпуска и объема двигателя.

3. Налог на добавленную стоимость. Налог взимается в размере 20% от стоимости ввозимого автомобиля.

Для таможенного оформления автомобиля владелец обязан предоставить следующие документы:

— таможенную декларацию

— ТТН

— договор

— документ, который подтверждает цену автомобиля.