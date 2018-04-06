Прогноз погоды на пасхальные выходные: солнечно, сухо и тепло до +23°C

На пасхальных выходных в Украине, уверяют в Гидрометцентре, сохранится теплая погода, осадки не предвидятся.
В субботу, 7 апреля, в Украине незначительно похолодает, осадков не предвидится.
На западе Украины ожидается температура от +10 до +14 градусов, без осадков. В южных областях переменная облачность, температура составит от +14 до +19 градусов.
На востоке также без осадков — от +14 до +17 градусов. В северной части переменная облачность при температуре от +10 до +12 градусов.
В Киеве дневная температура от +10 до +12 градусов, ожидается переменная облачность.
В воскресенье, 8 апреля, в Украине ожидается теплая погода без осадков.
На западе Украины ожидается температура от +17 до +19 градусов, без осадков. В южных областях переменная облачность, температура составит от +15 до +19 градусов.
На востоке прохладнее — от +11 до +14 градусов. В северной части также без осадков, температура от +10 до +13 градусов.
В Киеве днем столбик термометра покажет от +12 до +14 градусов, ожидается переменная облачность.
В понедельник, 9 апреля, будет самым теплым выходным днем.
Так, в западных областях прогнозируется переменная облачность при температуре от +19 до +21 градуса. В южных областях без осадков, температура составит от +14 до +21 градуса.
На востоке переменная облачность, температура от +17 до +19 градусов. В северной части без осадков, температура от +16 до +19 градусов.