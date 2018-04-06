Украина Украинцев на Пасху будут охранять более 20 тысяч нацгвардейцев, патрульных и пограничников

2018-04-06 14:43 606

Силовые и экстренные структуры страны накануне праздников и длинных выходных приведены в полную боеготовность. В Украине на Пасху к охране порядка и безопасности будут привлечены 21,6 тысяч правоохранителей.

Как сообщили в МВД Украины со ссылкой на замминистра внутренних дел Сергея Ярового, все подразделения (Нацполиция, Нацгвардия, Госслужба по чрезвычайным ситуациям и Госпогранслужба) полностью готовы обеспечить правопорядок в городах и селах во время Пасхи.

"В праздничную ночь к охране публичного порядка и безопасности граждан будут привлечены 21,6 тысяч правоохранителей. Среди них - тысяча военнослужащих Национальной гвардии", - сообщил Яровой.

Сотрудники полиции уже провели обследование почти 6,9 тысяч культовых сооружений по всей Украине.

"В праздничных мероприятиях будут участвовать почти 9 млн граждан. Самые многочисленные мероприятия ожидаются во Львовской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях", - добавил Яровой.

Кроме этого, с 7 по 9 апреля для обеспечения оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации будет привлекаться около 14 тысяч личного состава ГСЧС и 3,9 тысяч единиц спецтехники.

"В этот период силовые и правоохранительные структуры будут работать в тесном взаимодействии для обеспечения безопасности наших граждан и гостей", - сказал первый замглавы МВД.