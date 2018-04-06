фото-видео видео Первый трейлер ленты "Агент Джонни Инглиш: Новая миссия" уже на YouTube

2018-04-06 19:33 596

В свободный доступ попал первый трейлер одной из наиболее ожидаемых киноновинок сезона - комедийного экшна "Агент Джонни Инглиш: Новая миссия".

Главные роли в ленте сыграли Роуэн Аткинсон и Ольга Куриленко.

Промо-ролик опубликован на YouTube-канале студии Universal. Картина Дэвида Керра стала третьей частью франшизы о приключениях британского шпиона - гения проколов и злоключений, а также мастера неудобных ситуаций Джонни Инглиша.

По сюжету, хакеры взламывают базу данных британской разведки и вычисляют имена всех агентов. Джонни Инглиш оказывается последней надеждой Великобритании, именно ему поручается найти хакера и заказчика кибератаки.

Напомним, первая часть "Агент Джонни Инглиш" вышла в 2003 году, а ее продолжение "Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка" в 2011 году. Новый фильм "Агент Джонни Инглиш: Новая миссия" выйдет в украинский прокат 8 ноября этого года.