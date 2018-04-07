Украина Водителей-новичков будут лишать прав навсегда

2018-04-07 14:30 1071

 

Документ предусматривает, что возврат водительского удостоверения лицам, которые получили его впервые и лишены права на управление транспортными средствами, не осуществляется.

В Украине у водителей, которые впервые получили водительское удостоверение и были лишены права на управление транспортными средствами, навсегда будут забирать права. Соответствующее постановление Кабинета министров от среды, 4 апреля, было опубликовано на Правительственном портале.

Так, правительство внесло изменения в Порядок временного изъятия удостоверения водителя на транспортное средство и его возвращения.

Документ предусматривает, что возврат водительского удостоверения лицам, которые получили его впервые и лишены права на управление транспортными средствами, не осуществляется.

Ранее Кабмин решил сократить срок действия впервые выданного водительского удостоверения с 30 до 2 лет.

Напомним, МВД изменило правила экзамена на водительские права.

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