Политика Климкин назвал условия "нормандской" встречи

2018-04-07 08:50 351

 

Глава МИД подчеркнул, что ключевыми являются вопросы безопасности, освобождения политических заключенных и заложников, а также концепт миротворческой миссии на Донбассе.

Украина готова к встрече глав Министерств иностранных дел "нормандского формата", если в повестку будет включены вопросы безопасности, освобождения заложников и миротворческой миссии. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала Интер в пятницу, 6 апреля.

"Буду говорить с немецким министром в ближайшие дни. Сначала тоже встретимся втроем или переговорим по телефону, потом будем смотреть, с чем выходим на Россию", – сказал министр, отвечая на вопрос, можно ли прогнозировать в ближайшее время проведение встреч в "нормандском формате".

Климкин отметил, что ключевыми являются вопросы безопасности, освобождения политических заключенных и заложников, а также концепт миротворческой миссии на Донбассе.

"Я сказал и своему французскому коллеге, и немецкому: если включаем эти три вопроса в повестку дня "нормандской встречи" – собираемся вчетвером. Очень надеемся, что в ближайшее время на такую встречу мы выйдем", – заявил глава МИД.

Напомним, встреча "нормандской четверки" на уровне глав МИД планировалась 16 февраля. Из-за того, что глава МИД Германии был вынужден срочно отбыть в Берлин, она была перенесена на 17 февраля. Однако и 17 февраля встреча не состоялась.

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