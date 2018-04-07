Украина Супрун: За неделю более 150 тыс. украинцев подписали декларации с врачами

2018-04-07 08:53 279

 

За первую неделю программы "Врач для каждой семьи" более 150 тысяч украинцев нашли врачей, с которыми подписали декларации.

Об этом в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Со 2 апреля уже более 150 тысяч украинцев нашли врачей, с которыми подписали декларации. Надеюсь, что для своих пациентов все они станут теми доверенными специалистами, к которым хочется обращаться в течение жизни по большинству вопросов относительно здоровья", - заявила она.

"Кампания по выбору врача началась во всех областях Украины. Медучреждения постепенно подключаются к электронной системе здравоохранения - на 4 апреля в системе уже 63% коммунальных учреждений, которые оказывают первичную медицинскую помощь. Ежедневно присоединяются новые", - подчеркнула Супрун.

"Все мы впервые работаем с таким масштабным заданием, поэтому в некоторых регионах в начале возникли трудности. Так, во Львове и Днипре старт кампании был отложен.

Мы внимательно следим за ходом кампании и помогаем решать локальные вопросы. В пятницу во Львове начали подписывать декларации. В Днипре в ближайшее время заведения также восстановят подписания деклараций", - сообщила и.о. министра.

"Напоминаем, что недопустимо давить на пациентов, чтобы они подписывали декларацию исключительно со своим участковым врачом. Каждый украинец свободен в выборе своего семейного врача, терапевта или педиатра, где бы он ни был зарегистрирован", - отметили в Минздраве.

"Отказать в подписании декларации могут только по двум причинам: заведение еще не подключено к электронной системе здравоохранения; все врачи медицинского учреждения набрали оптимальное количество пациентов", - напомнила Супрун.

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