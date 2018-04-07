Экономика Доллар может подорожать до 30 гривен к концу года - прогноз

2018-04-07 08:55 285

В Министерстве экономического развития и торговли обнародовали прогноз курса национальной валюты к концу 2018 года, который, в зависимости от сценария, может составить от 27 до 30 гривен за доллар.

Соответствующая информация содержится в апрельском выпуске "Консенсус прогноза на 2018 год".

Сообщается, что в 2019 году курс доллара может вырасти до 28 или 34 гривен за доллар, в зависимости от сценария прогнозирования.

Также в Минэкономразвития спрогнозировали размер среднемесячной зарплаты украинцев. Так, к концу 2018 года она возрастет до 8,8 тысячи гривен, а в следующем году достигнет 10,4 тысячи гривен.

Кроме этого, в МЭРТ ожидают падения прямых иностранных инвестиций в Украину.

Так, до конца года инвесторы выведут из Украины около 2,6 миллиарда долларов, а в следующем году этот показатель вырастет до 3,3 миллиарда долларов.

Напомним, бизнес ожидает инфляцию на уровне 10,4% и курс гривни - 29,3 за доллар в 2018 году.

Как сообщалось, 7 декабря 2017 года Верховная рада приняла госбюджет на 2018 год, в котором заложен прогноз роста ВВП на уровне 3% при инфляции 9% и курс гривны 29,3 гривни за доллар в 2018 году.