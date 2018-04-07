Мир В Еврокомиссии заявили, что не поддержат "Северный поток-2"

2018-04-07 08:57 321

 

Проект строительства газопровода "Северный поток-2", который Россия планирует проложить в обход территории Украины, не способствует диверсификации поставок газа в Европу и не будет поддержан Европейской комиссией.

Об этом во время брифинга в Министерстве энергетики заявил генеральный директор директората по вопросам энергетики Еврокомиссии Доминик Ристори.

"Наша позиция четкая: мы считаем, что "Северный поток-2" не способствует диверсификации источников и маршрутов поставок газа... Он не будет поддержан со стороны ЕС", - сказал он.

По словам Ристори, если "Северный поток-2" будет построен, его работа будет нарушать принципы прозрачности, недискриминационности и свободного доступа европейских потребителей к источникам энергоносителей.

Напомним, 27 марта, стало известно, что Германия дала разрешение на строительство спорного газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря.

5 апреля свое разрешение на строительство газопровода в исключительной экономической зоне предоставила Финляндия.

Как известно, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

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