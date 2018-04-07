Украина Штаб АТО: Боевики более 40 раз открывали огонь, двое военных пострадали

2018-04-07 08:59 297

В течение прошедших суток, 6 апреля, представители незаконных вооруженных формирований 42 раза нарушили режим тишины в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На донецком направлении боевики обстреляли позиции около Широкино из артиллерии 122 мм и вооружения БМП, рядом с Песками - из минометов 82 мм. В районе Водяного Лебединского, Марьинки и Авдеевки противник применил гранатометы и стрелковое оружие. Неподалеку от Талаковки и Гнутово незаконные вооруженные формирования открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из стрелкового оружия боевики обстреляли Красногоровку, Павлополь, шахту "Бутовка", Пески и Каменку. Около Широкино велся снайперский огонь.

На луганском направлении противник использовал минометы 120 и 82 мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы в районе Луганского. Из минометов 120 мм боевики обстреляли Валуйское, из минометов 82 мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов - Троицкое. Минометы 82 мм, гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие незаконные вооруженные формирования применили и рядом с Новолуганским.

В результате боевых действий двое украинских военных были ранены. Их госпитализировали в лечебные учреждения и оказали необходимую медицинскую помощь.