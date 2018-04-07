Украина ВАЖНО! Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля 2018 года: что нельзя, а что можно и обязательно нужно сделать в этот праздник

2018-04-07 09:07 693

 

7 апреля 2018 года, как обычно, весь православный мир будет отмечать один из самых важных церковных праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы. Согласно истории, именно в этот день Архангел Гавриил явился Деве Марии и известил ее о скором появлении на свет Иисуса. Именно этому событию и посвящен данный праздник. Отсюда и название праздника – «Благовещение», идущее от словосочетания «благая весть». Накануне праздника многие люди задаются вопросом: как следует правильно провести столь важный день, есть какие-либо запреты, что нельзя, а что можно и непременно нужно постараться сделать 7 апреля 2018 года?

Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля 2018 года: что можно и обязательно нужно сделать в этот праздник. Прежде всего, каждый верующий человек в этот праздник отправится в церковь. В такой день в храмах проходят праздничные службы, куда стремятся попасть все христиане. Верующие в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы могут обращаться с молитвами к Пресвятой Деве, попросить ее о помощи и защите. Также нужно в своих молитвах поблагодарить ее за все.

Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля 2018 года празднуется во время Великого поста, поэтому отдельно стоит оговорить, что можно употреблять в этот день в пищу. Вообще в этот праздник церковь дозволяет употреблять в пищу рыбу. Но в 2018 году Благовещение Пресвятой Богородицы совпало с Великой субботой, поэтому данное послабление 7 апреля 2018 года недопустимо. Посему в этот день следует продолжать соблюдать пост.

В праздник Благовещения каждый прихожанин может взять в храме освященные просфоры, которые дома нужно съесть всем домочадцам натощак. Трапезу нужно обязательно сопроводить благодарственной молитвой. А остатки нужно скормить скоту, чтобы защитить его от болезней.

В народе верят, что на Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля можно загадывать заветные желания, и они непременно исполнятся.

Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля 2018 года: что нельзя делать в этот праздник. Благовещение Пресвятой Богородицы – это большой религиозный праздник. Посему в этот день не нужно заниматься тяжелой физической работой. Все дела и домашние хлопоты нужно отложить. А все свободное время следует провести в молитвах. Ведь недаром в народе говорят:

Поэтому нельзя в этот день заниматься шитьем, вязанием и прочим рукоделием. Также запрещено стричь и красить волосы.  

Нельзя в этот день давать и брать деньги в долг. Вообще запрещено что-либо раздавать и уносить из дома, иначе можно вместе с вещью отдать свое здоровье, благополучие, спокойствие. Не стоит в этот праздник надевать новых вещей.

Категорически в Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля 2018 года нельзя пребывать в дурном настроении, ругаться, сквернословить, браниться, злиться. 

Заключать браки и венчаться в Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля 2018 года тоже нельзя. Церковь не рекомендует этого делать, так как церемония бракосочетания подразумевает под собой веселье, а праздник выпадает на период Великого поста – время покаяния, смирения и воздержания.

 

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