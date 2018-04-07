Украина Рева пояснил, как военным делают перерасчет пенсий

2018-04-07 09:12 264

 

Перерасчет пенсий военным пенсионерам затянулся из-за «советского закона», согласно которому эта процедура проводится в ручном режиме.

Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

«Перерасчет военных пенсий происходит в ручном режиме. Если взять «гражданских» пенсионеров, то мы за неделю сделали перерасчет. А это 11 млн пенсионеров. Советский закон, в рамках которого мы сейчас ведем перерасчет военных пенсий, затянул процесс на полтора месяца. Нужно взять каждый отдел, составляются специальные уведомления в Минобороны, МВД или другое силовое ведомство, где служил человек. Они на основании нашего постановления должны были зарегистрировать приказы о повышении окладов своим сотрудникам. Потом, получив списки из Пенсионного фонда, по каждой должности должны были выдать справку о новом размере денежного обеспечения. И уже тогда это все попадает в Пенсионный фонд, где каждое дело пересчитывается вручную. Это дебильная советская процедура, дожившая до наших дней», – отметил Рева.

По его мнению, военные пенсии необходимо дифференцировать.

«Когда мы разработали новый закон, его из 12 ведомств поддержала только СБУ. Остальные сказали, что он им не нравится. А как он может им понравиться, если мы предлагаем переход к нормальному, прозрачному расчету пенсий и хотим их дифференцировать? Чтобы было не так, как сейчас, – у всех военных пенсии одинаковые. К примеру, у служивших на передовой пенсии должны быть выше в два-три раза. Но как такое можно пережить тем, кто находится в тылу? Это же невозможно! Такое же только «антисоциальный» министр может предложить! Причем те, кто кричал, что в этом законе все не так, сейчас сидят и ждут, пока Пенсионный фонд в ручном режиме проведет перерасчет. А вот если бы закон был принят, сроки сократились бы до недели. Ну ладно, сейчас будет перерасчет, а что дальше? Так и будем сидеть с этой «уравниловкой»?» – заявил министр.

По его словам, новые пенсии военным пенсионерам начислят в течение апреля.

«Выплата пенсий идет с 3-го числа. Военным пенсионерам, которым не сделали перерасчет, начислят новые пенсии в течение этого месяца. Предыдущий перерасчет военных пенсий был в 2008 году – 10 лет назад! Разве это нормально? И когда будет следующий – неизвестно. И вот мы предлагаем нормально решить этот вопрос. Так тут же сразу появляются люди из бронетанкового социализма с чугунными лбами и кричат, что не хотят этого. То же самое у нас в медицине и так далее. Все хотят изменений, но только чтоб «не кум все решал». Вот вы получаете мизерную военную пенсию. Так вы получаете ее как раз по действующему закону! Возникает вопрос: этот закон хороший? «Нет». Так давайте его поменяем! «Не надо». Я этого просто не понимаю», – подчеркнул Рева.

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