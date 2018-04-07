Политика Саакашвили признался, что нашел работу в Нидерландах

2018-04-08 00:05 469

Экс-президент Грузии, лидер "Руху нових сил" Михеил Саакашвили будет читать лекции в Академии спикеров Нидерландов.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Договорился с Академией спикеров Нидерландов о сотрудничестве. Пока я в Европе, буду зарабатывать на жизнь лекциями", - отметил он.

Саакашвили добавил, что в Академии хороший коллектив, который имеет хорошее знание специфики нашего региона и "правильные ценности".

"Надеюсь, долго читать лекции мне не придется, а опыт буду использовать не для лекций, а для устранения олигархов от власти и реальной реформации", - написал политик.

Как сообщалось, в июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства Саакашвили.

Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал информацию о судимости. Сам политик отрицал, что подписывался под таким анкетой.

Киевская власть выслала Саакашвили в Польшу, откуда он триумфально прорвался в Украину 10 сентября 2017 года.

Украинские правоохранители выдвинули экс-президенту Грузии экс-главе Одесской ОГА Саакашвили обвинения, что он получил от бизнесмена Сергея Курченко, который скрывается в России, полмиллиона долларов на организацию протестных акций в Украине.

12 февраля Саакашвили задержали в одном из ресторанов Киева.

Позже в Государственной пограничной службе подтвердили, что выдворили лидера партии "Рух новых сил" в Польшу.

Источник в правоохранительных органах отметил "Украинской правде", что Польша приняла Саакашвили по процедуре реадмиссии.

Позже Саакашвили прилетел в Нидерланды, где планировал встретиться с семьей. Он оформил в Нидерландах удостоверение личности, дает ему право на проживание и работу в Евросоюзе.

Председатель Мостиского пограничного отряда принял решение запретить лидеру "Руху новых сил" Михеилу Саакашвили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.

Генпрокуратура приостановила уголовное производство в отношении Саакашвили.

28 марта Кассационный административный суд Верховного суда не удовлетворил жалобу адвокатов Саакашвили на решение об отказе в удовлетворении его иска о предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.